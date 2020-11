Hanoi (VNA) – Le Vietnam se classe 9e sur les 10 meilleurs endroits du monde pour les amateurs de cyclisme. Ce classement fait partie d’un article publié début octobre par MapQuest, un service américain de cartographie en ligne.

Les routes côtières du Vietnam sont d’excellentes pistes cyclables. Photo : baodautu.vn.

Selon l’article, la culture cycliste est extrêmement populaire au Vietnam, et les habitants utilisent beaucoup le vélo, pour se rendre au travail ou se promener.MapQuest explique qu’en longeant la côte de Hanoi à Hô Chi Minh-Ville, se trouve un circuit étonnant de plus de 1 100 km qui emmène les cyclistes le long de plages de sable immaculées et de magnifiques côtes.Avec le Vietnam, la Malaisie est le 2e pays asiatique à figurer sur la liste de MapQuest. L’archipel philippin de Langkawi est réputé pour englober plus d’une centaine d’îles et être une région étonnante, très appréciée des amateurs de vélo pour ses des cascades et ses plages immaculées.Les autres sites de la liste sont Mundaring (à l’ouest de l’Australie), Luchon (en France), Jotunheimen (en Norvège), Portland (en Oregon, aux États-Unis) et Flagstaff (enArizona, aux États-Unis).MapQuest a été lancé en 1996 en tant que service de cartographie Web commerciale et est devenu populaire parmi les amateurs de voyages du monde entier. Il fournit des informations cartographiques et aide également les utilisateurs à trouver des itinéraires et localiser les points d’intérêt à proximité, y compris les aéroports, les hôtels, les restaurants, les banques et les guichets automatiques. – NDEL/VNA