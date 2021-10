Hanoï (VNA) - Le Vietnam opte pour un développement durable et s'engage activement dans la transition vers l'économie verte et l'économie circulaire.

Le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Ha. Photo: VNA



C’est ce qu’a déclaré le 7 octobre le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Ha, lors du 4e Forum des ministres et des autorités chargés de l’environnement d’Asie-Pacifique, tenu en ligne.

Selon le Vietnam, le développement durable doit reposer sur le développement équilibré de l'écosystème naturel et sur le respect des lois du fondement naturel, a-t-il souligné.

Le ministre a appelé les pays à s'unir pour s’attaquer aux problèmes liés à la crise du changement climatique et à l'effondrement des écosystèmes.

Les pays doivent utiliser des solutions générales et synchrones, combinant des outils politiques, financiers, scientifiques et technologiques..., pour des actions pour la nature, en accélérant la transition vers des modèles d’économie écologique et circulaire, au lieu du modèle basé sur sur l'exploitation de la nature.

Lors du forum, les ministres et chefs des délégations ont discuté d'un projet de rapport des hauts fonctionnaires et d'un projet de résultats au niveau ministériel pour approuver le contenu des positions politiques et des engagements dans la région Asie-Pacifique, en vue d’aborder le thème « Renforcer l'action en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable dans la région Asie-Pacifique ». -VNA