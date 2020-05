Hanoi (VNA) - Le Vietnam n’a enregistré dimanche 10 mai à 18 heures aucun nouveau cas de COVID-19 pendant 24 jours consécutifs, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Les écoles aménagent des salles de quarantaine conformément aux réglementations du secteur de la santé. Photo: VNA



Parmi les 288 cas confirmés, 148 sont importés. 11.130 personnes qui ont eu des contacts étroits avec des patients confirmés et sont revenues des zones touchées par l’épidémie sont mises en quarantaine, dont 180 dans les hôpitaux, 6.146 dans d’autres établissements et 4.804 à domicile.



Le même jour, des médecins de l’Hôpital de l’amitié Vietnam-Allemagne, de l’Hôpital central de Huê, de l’Hôpital Cho Rây, de l’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville et du Centre national de coordination du Vietnam pour la transplantation d’organes ont discuté de la possibilité d’une greffe de poumon pour le patient n°91 qui est un pilote britannique de 43 ans.



Un autre cas grave, le patient n°19, qui est traité à l’Hôpital national des maladies tropicales basé à Dông Anh, est en train de recouvrer progressivement sa santé.



À ce jour, 241 patients sont sortis guéris de l’hôpital. Les 47 autres sont traités dans six établissements médicaux aux niveaux central et provincial. La plupart d’entre eux sont dans des conditions stables. Le pays n’a signalé aucun décès dû à la maladie.



Selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19, six patients ont été testés négatifs au SRAS-CoV-2 une fois et 14 autres négatifs au moins deux fois. - VNA