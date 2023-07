Cérémonie d'ouverture du 37e Sommet de l'ASEAN et des sommets connexes. Photo: baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) - Le 28 juillet 1995, le Vietnam a officiellement adhéré à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), marquant un jalon important dans son processus d'intégration régionale et mondiale.



Ces 28 dernières années, le Vietnam a apporté des contributions actives au développement commun du bloc régional, créant la base pour fonder la Communauté de l’ASEAN.



S’agissant de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN, le feu vice-Premier ministre Vu Khoan affirma que dès cet événement, le Vietnam avait acquis un nouveau statut en tant que membre d’une organisation prestigieuse et que cela lui avait octroyé une influence plus importante.

Cérémonie de lever du drapeau vietnamien lors de la cérémonie d'admission du Vietnam en tant que septième membre officiel de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le 28 juillet 1995, au Brunei. Photo: VNA

L'adhésion à l'ASEAN ne fut pas seulement significative pour le pays mais aussi pour la région. Selon l'ambassadeur Pham Quang Vinh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, en 1995, la région cherchait à unir 10 pays qui étaient méfiants et conflictuels dans le passé. L'adhésion du Vietnam à l'ASEAN a ouvert un nouveau chapitre pour l'Association et l'Asie du Sud-Est et a ouvert la voie à d'autres pays comme le Laos, le Myanmar et le Cambodge pour rejoindre le bloc, faisant de l'ASEAN un bloc de pays coopérant étroitement, indépendamment de leurs différences de régime politique.



Le Vietnam a apporté de nombreuses contributions importantes à la définition des objectifs, des orientations de développement et à la prise de décisions majeures de l'ASEAN. Le Vietnam a contribué à l'élaboration et à l'adoption de nombreux documents importants, tels que la Vision de l’ASEAN pour 2020, la Charte de l’ASEAN, la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2025 et les plans directeurs pour l’édification de la Communauté…



Selon l'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de la délégation des officiels vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), le Vietnam a été l'initiateur de nombreux mécanismes de l'ASEAN. Il a cité par exemple le lancement du mécanisme de la conférence élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM ) en 2010, l’élargissement du Sommet d’Asie de l’Est avec la participation de la Russie et des Etats-Unis (en 2010), la création de la Communauté de l’ASEAN (en 2015).



Ces efforts ont contribué à renforcer la position internationale de l'ASEAN, celle du Vietnam en particulier, apportant de grands avantages au pays en termes de sécurité-politique et de position internationale, créant des conditions favorables pour l'aider à relever des défis.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh au 42e sommet de l'ASEAN. Photo : VNA

Le Vietnam a également apporté une contribution importante à la consolidation et à la promotion du rôle central de l'ASEAN dans les relations avec ses partenaires. Il a activement contribué à l’élaboration et l’adoption de l’ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), promouvant la coopération sur la base des valeurs, des principes de base et du rôle central de l'ASEAN.



Concernant la Mer Orientale, le Vietnam et les autres pays membres ont activement participé au processus de négociation et de signature de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) entre l'ASEAN et la Chine, ainsi qu’aux négociations pour parvenir à un Code de conduite (COC) efficace.



