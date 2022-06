Photo d'illustration : Getty Images



Hanoï (VNA) - Selon les données du ministère de la Santé, jusqu'à présent, le Vietnam n'enregistre pas de cas de Monkeypox (variole du singe), a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.

Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, tenue le 23 juin, partageant des informations sur la réponse du Vietnam au risque d'épidémie de Monkeypox, qui s'est propagée à de nombreux pays du monde, dont les pays en Asie comme Singapour, la République de Corée, Le Thi Thu Hang, a précisé :



"Conscient de cette question ainsi que soucieux de la sécurité sanitaire des populations, dans le contexte où le monde enregistre des cas de Monkeypox, le ministère de la Santé a envoyé un document aux agences concernées et aux localités pour demander le renforcement de la surveillance, de la prévention et de la lutte et de la détection précoce des cas aux frontières et dans les établissements médicaux, en particulier de ceux qui reviennent des pays touchés par la maladie. Le ministère a aussi demandé de sensibiliser les gens sur cette maladie ainsi que les mesures préventives.».

Selon la porte-parole Le Thi Thu Hang, au cours de ces derniers temps, la presse vietnamienne a continuellement mis à jour les informations et participé activement à la communication sur la prévention et le contrôle de la maladie. Les organes compétents du Vietnam continueront de se coordonner avec l'Organisation mondiale de la santé pour suivre de près la situation afin de mettre en œuvre rapidement les mesures appropriées de prévention et de contrôle. -VNA