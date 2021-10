Photo : baovanhoa.vn

Hanoï (VNA) - Des représentants des missions diplomatiques du Vietnam à l'étranger ont déclaré que les touristes et les Vietnamiens de nombreux pays sont très intéressés à voyager au Vietnam et à y retourner pour rendre visite à leurs proches.

Lors de la table ronde en ligne "Réouverture au tourisme international" récemment co-organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère des Affaires étrangères, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Doan Van Viet, a informé que le secteur touristique déploierait le programme de communication "Roam à Phu Quoc" pour démarrer la campagne de promotion de la relance du tourisme vietnamien en 2021-2022 placé sur le thème « Vivre pleinement au Vietnam ».

Photo : VNA

Selon l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyen Vu Tung, les Sud-Coréens s’intéressent toujours au Vietnam notamment à Phu Quoc.

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a informé que les Singapouriens étaient également très intéressés par le tourisme vietnamien.

La conseillère d’ambassade Hoang Thi Thanh Nga aux États-Unis, a précisé qu'avec plus de 70% des personnes de plus de 18 ans vaccinées contre le COVID-19 et des procédures progressivement assouplies, les États-Unis seraient une source importante de touristes.

S’agissant du marché russe, le conseiller Nguyen Tung Lam, de l'ambassade du Vietnam en Russie, a noté qu'après une longue période de restriction, beaucoup de Russes recherchent des destinations asiatiques, dont le Vietnam.

De même, les représentants des ambassades vietnamiennes en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne ont tous déclaré que les habitants de ces pays attendaient avec impatience la réouverture du Vietnam.

Cependant, l'Administration nationale du tourisme relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a déclaré qu'en raison des évolutions compliquées de la pandémie de Covid-19, l'industrie du tourisme n'a pas encore déterminé la période de réouverture complète au tourisme international, ce qui se fera étape par étape en se basant sur le principe de garantir la sécurité.

Actuellement, le secteur touristique prépare un plan pilote d'accueil des touristes internationaux dans la ville de Phu Quoc (province de Kien Giang) basé sur la situation de contrôle de Covid-19 sur l'île, la vaccination contre le coronavirus avant d’envisager d’étendre à un certain nombre de localités éligibles telles que Khanh Hoa, Quang Nam, Da Nang..../.