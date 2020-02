Hanoi (VNA) – Institution, politiques, loi, secteur privé, sciences et technologies, autant de leviers-clés pour donner de la force à la restructuration de l’économie. Examen des modèles de développement applicables au Vietnam.

Le Vietnam s’oriente vers un modèle de croissance qualitative. Photo : VNA

À l’ère de la 4e révolution industrielle, pour se développer de manière rapide et durable, le pays devrait se concentrer sur le renouvellement du modèle de croissance, basé sur l’amélioration de la qualité, de la productivité et de la compétitivité de l’économie nationale. Il faut opter pour ce nouveau modèle, restructurer l’économie nationale, accélérer l’industrialisation et la modernisation tout en déployant une économie de marché à orientation socialiste.Dans ce contexte, le Vietnam s’impose d’améliorer la productivité et d’appliquer les progrès technologiques pour créer de nouveaux atouts concurrentiels et des moteurs pour la croissance économique. Selon le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, l’important est d’accélérer et de pérenniser la croissance en agissant sur de nouveaux facteurs. "Les institutions politiques et les dispositifs légaux jouent un rôle primordial dans la restructuration économique. Au niveau des collectivités locales, les Conseils populaires devraient adopter des résolutions pertinentes. Au niveau central, il s’agit d’appliquer sérieusement les politiques et les lois qui ont été proposées par le gouvernement et adoptées par l’Assemblée nationale. C’est le premier facteur de croissance. Le deuxième est le secteur privé. Le troisième réside dans l’intégration du pays au tissu économique mondial, notamment grâce aux accords de libre-échange que nous avons signés. Aujourd’hui, nous produisons plus que nous ne consommons, nous ne pourrons donc pas nous développer sans l’accès à de nouveaux marchés", a-t-il précisé.Il a ensuite insisté sur l’importance des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation professionnelle, mais surtout de la stratégie nationale pour l’industrie 4.0.Le chef du gouvernement a en outre proposé d’investir massivement dans les pôles de croissance et les centres de développement, d’accentuer la lutte anti-corruption ainsi que d’améliorer encore l’envi-ronnement de l’investissement et des affaires. En ce sens, la gouvernance économique nécessite un changement radical. L’urgence est d’accélérer la restructuration économique et de renouveler le modèle de croissance. Une croissance plus rapide favorisera la création d’emplois, la constitution de capitaux pour développer le pays et élargir son envergure économique, a-t-il indiqué.Si le pays a atteint une croissance aussi élevée, c’est parce que la restructuration de l’économie basée sur le renouvellement du modèle de croissance a porté ses premiers fruits. Avant 2017, notre croissance dépendait en grande partie de l’exploitation des ressources naturelles, minérales notamment. Aujourd’hui, cette exploitation a diminué, mais la croissance s’est accélérée. Cela prouve que le pays a bien fait adopter un nouveau modèle de croissance en réduisant sa dépendance vis-à-vis des ressources naturelles et en augmentant la part des services prestataires, de l’agriculture et de l’industrie.Comment réinventer le modèle de croissanceLe Vietnam a pour objectif d’élaborer une stratégie de développement socio-économique pour 2030, vision 2045, afin de devenir un pays à haut revenu ces deux prochaines décennies.Selon Nguyên Quang Thuân, président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, ces prochaines années, l’économie nationale fera face à des opportunités mais aussi à des défis générés par la 4e révolution industrielle et les accords de libre-échange de "nouvelle génération". Il est donc important de chercher à saisir les opportunités et de surmonter ces défis afin d’améliorer la qualité de la croissance pendant la période 2021-2030.