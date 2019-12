Le milliardaire Tadashi Yanai (centre), fondateur et directeur général de Fast Retailing, la société mère d'Uniqlo. Photo: Vnexpress



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le matin du 6 décembre, Uniqlo a officiellement rejoint le marché de la vente au détail de mode vietnamienne avec le premier magasin de 3.100 m² situé dans le premier arrondissement, à Ho Chi Minh-Ville.



Le milliardaire Tadashi Yanai, le plus riche du Japon, fondateur et directeur général de Fast Retailing, la société mère d'Uniqlo, qui s'est rendue au Vietnam à cette occasion, affirmant l'importance du marché vietnamien.



Lors de sa rencontre avec la presse, Tadashi Yanai a confirmé que le premier magasin Uniqlo au Vietnam était non seulement le plus grand d’Asie du Sud-Est, mais aussi un magasin exemplaire. "Le Vietnam est le marché le plus potentiel et le lieu de production le plus important de ma société", a-t-il réaffirmé.



Seon Tadashi Yanai, "l’Asie du Sud-Est est un pôle de croissance du monde et le Vietnam a le plus grand potentiel parce que les Vietnamiens sont très assidus. J'ai récemment visité Hanoï et j'ai été surpris. La ville est belle, propre et sûre. Je suis certain que là nous pourrons trouver de nombreux clients qui apprécieront nos produits".



"Ho Chi Minh-Ville, dans l'avenir, deviendra aussi grande que Paris, Londres ou Tokyo. Le Vietnam a non seulement une économie en plein développement, mais aussi une longue histoire. Les Vietnamiens sont très qualifiés. Le pays deviendra le plus grand centre de consommation de la région", a-t-il poursuivi.



"Nous prévoyons à l'avenir produire plus et consommer plus de produits au Vietnam. Jusqu'à présent, notre production au Vietnam destinée à être exportée dans le monde a atteint 3 milliards d’USD", a-t-il informé.



"Nous reconnaissons que le Vietnam joue un rôle particulier en Asie du Sud-Est, en particulier à mesure que le numérique se développe. Avec un magasin au Vietnam, nous pensons pouvoir faire beaucoup de choses nouvelles qui n’ont jamais été faites auparavant", a conclu Tadashi Yanai. -CPV/VNA