Hanoi, 5 janvier (VNA) - Lundi 4 janvier, sous la houlette de son président, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, le Conseil national pour le développement durable et l’amélioration de la compétitivité a fait le bilan de ses activités depuis 5 ans.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors de la réunion. Photo : VNA

Les objectifs de développement durable de l’ONU correspondent parfaitement à la ligne politique du Parti communiste vietnamien, y a rappelé le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Van Trung. Sur le classement de l’ONU de l’indice de développement durable des nations et des économies, le Vietnam est passé de la 88e place en 2015 à la 49e place en 2020, a-t-il noté.Malgré la pandémie de Covid-19, le Conseil national pour le développement durable et l’amélioration de la compétitivité a décidé de maintenir l’engagement du pays à réaliser les objectifs de développement durable de l’ONU. - VOV/VNA