Le port international Germalinl. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - En 2023, surmontant les fluctuations de l'économie mondiale ainsi que les contraintes internes, l'économie vietnamienne poursuit sa tendance à la reprise, l'inflation est sous contrôle et les grands équilibres sont garantis. Le Vietnam figure dans le groupe des économies ayant la croissance du PIB la plus élevée de la région et du monde. Cela constituera une base importante pour permettre à l’économie nationale de connaître de nouveaux développements en 2024.

L'économie dispose de nombreux moteurs de croissance, tels que : le déplacement des chaînes d'approvisionnement et des flux mondiaux de capitaux d'investissement, la réouverture du marché chinois, l’augmentation des services et de la consommation ; l’accélération du décaissement de l’investissement public…

En 2024, l'Assemblée nationale a fixé un objectif de croissance du PIB de 6 à 6,5 %, cet objectif montre une évaluation optimiste des perspectives de reprise économique. 2024 est également l’année charnière du parcours économique quinquennal 2021-2025.

De nombreuses organisations internationales réputées apprécient hautement les résultats et les perspectives de l'économie du Vietnam et prédisent que le Vietnam se redressera rapidement dans un avenir proche. Dans le classement mondial de l'innovation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, le Vietnam s'est continuellement amélioré. L'indice d'innovation du Vietnam est passé de la position 59 (en 2016) à 46 en 2023. L'agence de notation de crédit Fitch Ratings a relevé la note de crédit nationale à long terme du Vietnam à BB , perspective « stable »...

Selon les prévisions du Fonds monétaire international, en 2024, la croissance économique mondiale moyenne atteindra environ 2,9%, dont le Vietnam connaîtra une croissance d'environ 5,8%, soit deux fois plus que la moyenne mondiale, et appartient au groupe des 20 économies ayant le taux de croissance les plus élevés au monde en 2024.

La Banque asiatique de développement prévoit également une croissance du PIB vietnamien de 6 % en 2024. L'économie vietnamienne reste résiliente et devrait se redresser rapidement dans un avenir proche grâce à une forte consommation intérieure, soutenue par une inflation modérée, un décaissement accéléré des investissements publics et une amélioration des activités économiques. Le commerce ainsi que d'autres domaines devraient connaître une croissance saine.

Analysant plus clairement la dynamique de croissance de l'économie en 2024, le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Trân Quôc Phuong a déclaré que l'Assemblée nationale avait fixé un objectif de croissance du PIB de 6 à 6,5%. Pour atteindre les objectifs fixés, la Résolution n° 103/2023/QH15 du 9 novembre 2023 de l'Assemblée nationale sur le plan de développement socio-économique 2024 a également énoncé 12 groupes de solutions globales sur tous les secteurs de l'économie pour mettre en œuvre tous les objectifs et tâches.

Notamment, en 2024, l’Assemblée nationale a décidé de donner la priorité à la promotion de la croissance économique avant de stabiliser la macroéconomie. Cela montre la détermination de l’ensemble du système ainsi que du gouvernement à accélérer la croissance, la reprise et à compenser les restrictions et déclins antérieurs dus à l’impact objectif de la pandémie de Covid-19 ainsi qu’aux impacts de l’économie mondiale en 2023, a indiqué le vice-ministre Trân Quôc Phuong.

Il a déclaré que les résultats de la croissance économique à la fin de 2023 étaient fondamentalement très positifs, créant une bonne dynamique pour la mise en œuvre des objectifs et des tâches en 2024.

En outre, un examen des moteurs de la croissance économique montre que les trois aspects de l’investissement, de l’exportation et de la consommation offrent de bonnes opportunités de croissance en 2024, lorsqu’ils auront tous retrouvé leur dynamique de croissance. En 2024, le ministère du Plan et de l'Investissement s'efforce d'atteindre les objectifs fixés par l'Assemblée nationale. -VNA