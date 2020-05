Une affiche de propagande de la VNA contribue à la prévention et la lutte contre l'épidémie de COVID-19 . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est l'un des pays les plus réussis en Asie dans le contrôle de la propagation du coronavirus, a estimé le site d’internet Eastasiaforum.org, une plateforme d'analyse et de recherche sur l'économie, la politique, les affaires, les relations internationales et les politiques en Asie de l'Est.

L’article publié le 28 mai sur Eastasiaforum.org a affirmé que le Vietnam était très transparent dans sa réponse à la crise, diffusant régulièrement à la télévision et tenant ses citoyens au courant de la pandémie via des messages SMS. Compte tenu de cela, les médias nationaux sont inondés d'éloges du public sur l'efficacité du gouvernement et du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Le leadership efficace du PCV pendant la pandémie de COVID-19 rehausse également le prestige du Vietnam sur la scène internationale. Avec seulement une fraction du budget des soins de santé d'autres pays prospères, la performance des services de santé du Vietnam est surprenante. Le pays offre un modèle à d'autres pays de la région qui cherchent à contenir le COVID-19 avec des ressources limitées.



Le Vietnam a non seulement réussi à contenir le coronavirus, mais il a également fait don de fournitures médicales à d'autres pays, vendant même des combinaisons médicales aux États-Unis.



Eastasiaforum.org a souligné que l’assistance du Vietnam reflétait son esprit international et sa responsabilité. Le Vietnam est actuellement président de l'ASEAN et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.



Avec sa bonne réponse au coronavirus, sa coopération et sa transparence, le Vietnam bénéficiera sans aucun doute d'un soutien international accru à l'avenir, a écrit l’article.



En plus d’accorder la priorité aux ressources pour lutter contre la pandémie, le gouvernement a également mis en œuvre des politiques visant à atténuer l'impact économique de COVID-19. En fait, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a publié la directive 11, définissant des mesures pour aider les entreprises touchées par l'épidémie.



Le Vietnam va probablement rebondir rapidement après la pandémie grâce à la direction efficace du Parti, à l'efficacité et à la résilience du gouvernement pendant la crise, a conclu l’article, ajoutant que le succès du Vietnam dans cette lutte lui permettra de devenir une bonne destination pour les entreprises occidentales venues investir pendant la période post-coronavirus, en particulier les entreprises des États-Unis ou d'Europe. -VNA