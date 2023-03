Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est l’un des marchés les plus potentiels pour la tendance en e-commerce du shoppertainment, selon le rapport " Shoppertainment : APAC's Trillion-Dollar Opportunity". L’objectif du shoppertainment est de proposer une expérience interactive et immersive lors des lives afin d’in fine arriver à une transaction.Depuis l’apparition de TikTok Shop au Vietnam il y a environ un an, le shoppertainment sur le marché vietnamien se développe fortement. Au cours des six derniers mois seulement, la valeur totale des marchandises de TikTok Shop a été multipliée par onze et le nombre de ses commandes a été multiplié par six.Certaines grandes catégories de marchandises sur TikTok Shop sont mode - accessoires, alimentation et boissons, soins de beauté, produits électroniques.En particulier, l’an dernier, TikTok Shop a organisé avec succès une dizaine de formations au Vietnam sur la transformation numérique, conduisant à l’ouverture de stands de 200 particuliers, collectifs et organisations sur TikTok Shop pour vendre plus de 500 produits.En 2023, TikTok continuera d'élargir ses formations dans plusieurs localités vietnamiennes et relancera le hashtag #DacSanVietNam sur la plateforme pour favoriser l'interaction et les liens entre entreprises et consommateurs.-VNA