New Delhi, 16 juin (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu le 16 juin des rencontres bilatérales avec ses homologues indonésienne et brunéien dans le cadre de la réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Inde (SAIFMM) à New Delhi.

le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue indonésie nne Retno Marsudi. Photo : VNA

Au cours de leur rencontre, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue indonésienne Retno Marsudi ont discuté des mesures visant à renforcer les relations bilatérales dans la période post-COVID-19. Ils ont convenu de se coordonner étroitement pour préparer les visites de haut niveau et la 4e conférence du comité mixte de coopération Vietnam-Indonésie en 2022.



Les deux parties sont parvenues à un consensus sur la promotion de la coopération entre les ministères, les agences et les secteurs des deux pays, en particulier dans l'économie et le commerce, afin d'apporter des avantages pratiques aux habitants et aux entreprises des deux pays.



Le ministre Bui Thanh Son (droite) et le deuxième ministre des Affaires étrangères du Brunei, Dato Erywan Pehin Yusof. Photo : VNA

Pendant ce temps, Bui Thanh Son et le deuxième ministre des Affaires étrangères du Brunei, Dato Erywan Pehin Yusof, ont convenu de travailler ensemble pour organiser des activités célébrant le 30e anniversaire des relations diplomatiques des deux pays, promouvoir des visites de haut niveau et organiser la deuxième réunion du Comité conjoint de coopération



Ils ont consenti à reprendre bientôt les services aériens directs entre Hô Chi Minh-Ville et Bandar Seri Begawan, la capitale du Brunei, afin de faciliter les échanges entre les habitants.



Le ministre Bui Thanh Son a profité de l'occasion pour demander à Brunei de faciliter davantage l'importation de marchandises vietnamiennes, en particulier les produits agricoles, aquatiques et les aliments répondant aux normes Halal.



source