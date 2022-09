Photo d'illustration: FPT

Hanoï (VNA) - L'International Data Corporation (IDC) prédit que le Vietnam dominera longtemps le marché du cloud computing en Asie du Sud-Est.



Les entreprises d'Asie du Sud-Est augmentent leur part dans le cloud computing, le Vietnam arrivant en tête avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32% entre 2018 et 2023. Le Vietnam a enregistré un développement économique ces dernières années. Même pendant la pandémie, le pays a maintenu une croissance, tandis que d'autres économies ont eu du mal à se redresser.



Lors de la conférence de presse "Perspectives sur les tendances, les applications et les opportunités du cloud en Asie du Sud-Est", Prapussorn Pechkaew, de l’IDC, a déclaré: "Malgré l'incertitude post-pandémique, les dépenses liées au cloud en Asie du Sud-Est sont toujours en forte croissance. Le cloud ouvre la porte aux entreprises pour activer de nouvelles capacités numériques et de nouveaux modèles commerciaux."



De plus en plus d'organisations en Asie du Sud-Est utilisent le cloud computing. Les entreprises en Indonésie et aux Philippines sont aussi dynamiques que celles du Vietnam avec leur TCAC sur le marché du cloud qui atteint 31%. Pendant ce temps, le taux de la Thaïlande est de 26%, de la Malaisie, 25% et de Singapour, 22%. Dans un rapport prévisionnel de 2022, l’IDC prévoit que d'ici 2023, le numérique dominera le marché de l'Asie du Sud-Est, un tiers des entreprises interrogées déclarant que plus de 15 % de leurs revenus sont générés par des produits et services numériques.



Les gouvernements des pays d'Asie du Sud-Est ont également pris conscience des avantages du cloud computing, avec la pression pour l'adoption du cloud par le biais de mandats et d'initiatives gouvernementales. Au Vietnam, la stratégie de développement de l'e-gouvernement vers un gouvernement numérique pour la période 2021-2025, avec vision à l'horizon 2030, identifie également la construction d'une plate-forme cloud gouvernementale comme une tâche importante./.-CPV/VNA