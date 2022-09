Photo : VNA



Vientiane (VNA) - Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, a participé le 14 septembre à Vientiane, à la réunion annuelle entre les ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge pour promouvoir davantage la coopération en matière de défense entre les trois pays.

Les ministres ont procédé à un échange de vues sur des situations régionales et mondiales d'intérêt commun ; des orientations pour promouvoir davantage la coopération tripartite future telles que l'augmentation des échanges de délégations à tous les niveaux, l'organisation d'exercices conjoints de recherche et de sauvetage, la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, le partage des informations liées aux forces hostiles contre les trois pays.

Le ministre Phan Van Giang a exprimé sa satisfaction que les trois pays aient maintenu la stabilité politique et obtenu des résultats importants dans le développement socio-économique, les relations extérieures, la défense et la sécurité.

Dans les temps à venir, le général Phan Van Giang a proposé que le ministère de la Défense des trois pays renforcent le partage de la vision stratégique ; maintiennent des réunions annuelles entre les trois ministres de la Défense ; améliorent la capacité de coordination entre les armées pour répondre aux défis de sécurité non traditionnels ; accordent plus d'importance à la sensibilisation sur la vérité historique, la signification, l'importance de la solidarité des trois pays indochinois pour le destin de chaque pays ; continuent à se soutenir lors des forums multilatéraux internationaux et régionaux..

A cette occasion, le général Phan Van Giang a cordialement invité le général Chansamone Chanyalath et le général Tea Banh à assister à la première exposition internationale de défense organisée par le ministère vietnamien de la Défense à Hanoï en décembre prochain.

Dans l'après-midi du même jour à Vientiane, le général Phan Van Giang, à la tête d’une délégation militaire vietnamienne de haut rang, a assisté à la célébration solennelle de l'Année de la solidarité et de l'amitié Laos - Vietnam et Vietnam – Laos, organisé par le ministère lao de la Défense, sous la présidence du général Chansamone Chanyalath.

Le général Phan Van Giang et sa délégation ont visité la première division d'infanterie, - la division principale de l'armée populaire lao. Il s'est également rendu à l’ouvrage du commandement de la première division d'infanterie, soutenue financièrement par le ministère vietnamien de la Défense. - VNA