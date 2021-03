Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de sa conversation téléphonique avec le président du Chili, Sebastián Pinera Echenique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili (25 mars), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu mercredi soir une conversation téléphonique avec le président du Chili, Sebastián Piñera Echenique, pour discuter des orientations et mesures visant à renforcer le partenariat intégral entre les deux pays.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam souhaitait approfondir les relations entre les deux pays, notamment dans l'économie, le commerce et l'investissement.

Pour sa part, le président Sebastián Piñera Echenique a déclaré que le Chili attachait une grande importance aux relations traditionnelles avec le Vietnam. Il a apprécié les efforts récents du gouvernement vietnamien dans la réponse à l'épidémie de COVID-19 et le maintien de l'élan de croissance économique.

Les deux dirigeants ont convenu d'un certain nombre de mesures visant à renforcer l'amitié traditionnelle et le partenariat intégral entre les deux pays dans les temps à venir, y compris le maintien des échanges de délégations de haut niveau, la mise en œuvre effective et régulière des mécanismes de coopération, et la coordination pour promouvoir les cadres de coopération commerciale multilatérale et interrégionale dans le contexte inédit de la crise du COVID-19.

Ils ont également convenu de renforcer les liens entre les ministères, les secteurs, les entreprises et les localités des deux pays afin de promouvoir l'efficacité et de tirer parti des opportunités de l'Accord de libre-échange Vietnam-Chili qui est entré en vigueur depuis janvier 2014, et de mettre en œuvre efficacement le l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) après sa ratification par le Chili.

Ils ont été unanimes à collaborer étroitement pour organiser des activités célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, et à s'entraider au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, contribuant au renforcement des relations entre l'ASEAN et l'Alliance du Pacifique, à la paix, à la stabilité, au développement, à la coopération et au développement dans deux régions. -VNA