Viettel - l'une des entreprises vietnamiennes qui investissent à l'étranger. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Ces dix derniers mois, le Vietnam a investi près de 412 millions de dollars dans 30 pays et territoires, selon le ministère du Plan et de l'Investissement.



Plus précisément, entre janvier et octobre, les investisseurs vietnamiens ont versé des capitaux dans 128 nouveaux projets à l'étranger, d'un montant total de 311,92 millions de dollars. En même temps, 28 projets opérationnels ont relevé leur investissement initial de 100 millions de dollars.



C’est le commerce de gros et de détail et réparation d'automobiles et de motocycles qui reçoit le plus d’investissement du Vietnam avec 110,7 millions de dollars, représentant 26,9% du total. Suivent l’agriculture, de la sylviculture, de l’aquaculture avec 65,57 millions et 15,9% et les activités scientifiques et technologiques avec 59,35 millions de dollars avec 14,4%.



Parmi 30 pays et territoires recevant des investissements vietnamiens au cours de dix derniers mois, l'Australie se classe en tête avec 140,63 millions de dollars, représentant 34,1% du total, devant les Etats-Unis, 61,46 millions de dollars et 14,9% du total. Suivent l’Espagne, le Cambodge, Singapour, Canada,…



Dans le même temps, 107 pays et territoires ont investi 29,11 millions de dollars au Vietnam, en progression de 4,3% en glissement annuel. Les projets d'investissement direct étranger ont décaissé 16,21 milliards de dollars, soit une hausse de 7,4% sur un an. - CPV/VNA