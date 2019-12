Le portefeuille électronique de Lumitel, marque de Viettel au Burundi. Photo : baotintuc



Hanoï (VNA) - En 2019, le Vietnam a investi 508,14 millions de dollars à l'étranger, selon le Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement.



Plus précisément, les investisseurs vietnamiens ont versé des capitaux dans 164 nouveaux projets à l'étranger, d'un montant total de 403,15 millions de dollars. En même temps, 29 projets opérationnels ont relevé leur investissement initial de près de 105 millions de dollars.



C'est le commerce de gros et de détail qui a reçu le plus d'investissements vietnamiens avec 121,6 millions de dollars, représentant 23,9% du total. L'agriculture, la sylviculture, l'aquaculture sont venues ensuite avec 86,1 millions (16,9%), devant les activités scientifiques et technologiques avec 70,1 millions de dollars (13,8%).



Parmi les 32 pays et territoires d’accueil des investissements vietnamiens, l'Australie se classe en tête avec 154,6 millions de dollars, représentant 30,4% du total, devant les États-Unis (93,4 millions de dollars, 18,4% du total). Suivent le Cambodge, l'Espagne, Singapour, le Canada,… -VNA