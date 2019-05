Hanoï (VNA) - Lors des quatre premiers mois de l'année, le Vietnam a investi à l'étranger 149,5 millions de dollars, selon le ministère du Plan et de l'Investissement.



Plus précisément, les investisseurs vietnamiens ont versé des capitaux dans 44 nouveaux projets à l'étranger, d'un montant total de près de 96 millions de dollars, à quoi s'est ajouté un relèvement de capital initial pour neuf projets, à hauteur de 53,5 millions de dollars.



Outre les investissements sur les marchés traditionnels comme le Laos et le Cambodge, les entreprises vietnamiennes ont renforcé leur présence dans de nouveaux marchés.



Sur la liste des pays et territoires recevant des investissements vietnamiens lors des quatre premiers mois, l'Espagne est arrivée en tête avec 59,8 millions de dollars, soit 40% du total. L’ont suivie le Cambodge avec 37,9 millions de dollars (25,3%), la Malaisie avec 14 millions de dollars (9,3%).



En outre, les entreprises vietnamiennes ont investi aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Canada et à Cuba. -VNA