Le président de la Commission des Relations extérieures de l'Assemblée nationale, Nguyen Van Giau, s'est entretenu avec l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée Lee Seok-hyun (Photo: quochoi.vn

Bangkok, 26 août (VNA) - Le président de la Commission des Relations extérieures de l'Assemblée nationale, Nguyen Van Giau, s'est entretenu séparément avec l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée Lee Seok-hyun et le président de la Commission des Relations extérieures de l'Assemblée nationale laotienne, Eksavang Vongichit, le 26 août.



Les réunions ont eu lieu à Bangkok en marge de la 40e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 40).



Lors de la réunion avec Lee Seok-hyun, M. Giau a souligné le fort développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et la République de Corée, affirmant que les deux pays sont des partenaires de premier plan dans tous les domaines.



Plus de 40 villes, provinces et localités des deux pays ont signé des accords de coopération, a-t-il ajouté.



Le Vietnam attache de l'importance à la coopération avec la République de Corée, a déclaré Nguyen Van Giau, soulignant qu'il espérait que les parlementaires sud-coréens faciliteraient la vie de la communauté vietnamienne dans le pays hôte.



Pour sa part, Lee a informé de la visite prochaine du président du groupe de parlementaires d'amitié République-Vietnam, et a affirmé que le Vietnam occupait une place importante dans la nouvelle politique du sud de son pays et jouait un rôle central dans l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Lors de la réunion avec Nguyen Van Giau, le responsable laotien a remercié le Vietnam d'avoir accueilli la septième conférence des Commissions des Relations extérieures des Parlements vietnamien, laotien et cambodgien dans la province de Quang Ninh plus tôt ce mois-ci.



L’AN laotienne soutient le Vietnam et souhaite aider le Vietnam à assumer le rôle de président de l’AIPA 41 en 2020, a-t-il déclaré.



Pour sa part, Nguyen Van Giau a déclaré que les propositions soulevées lors de la conférence portaient principalement sur la connectivité économique entre les trois pays, la politique de soutien, l'allocation et la mobilisation de capital et les ressources humaines.



Les parties ont également comparé les notes sur la coopération entre les deux Commissions des Relations extérieures à l'avenir. -VNA