Bruxelles (VNA) - Une mission technique du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD), a travaillé les 6 et 7 juillet à Bruxelles avec la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG-MARE) de la Commission européenne (CE) sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Vue de la séance de travail entre la mission technique du ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne. Photo diffusée par la VNA

La délégation conduite par le directeur général adjoint de la Direction des pêches, Nguyên Quang Hung, a informé la CE des progrès accomplis par le Vietnam dans la mise en œuvre des recommandations de la CE faites par son équipe d’inspection au Vietnam en octobre 2022.

Les deux parties ont discuté et convenu d’un certain nombre de questions liées aux dispositions du décret modifiant le décret n°26/2019/ND-CP sur le transfert des quotas de licences de pêche, l’utilisation du système de surveillance des navires de pêche (VMS), les responsabilités des fournisseurs de VMS installés sur les navires de pêche, le contrôle de l’origine légale des bateaux de pêche importés au Vietnam, et des ports de pêche désignés.

Elles ont également examiné l’amendement de l’article 70 sur le contrôle dans le cadre de l”Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (PSMA) et le complément de la réglementation sur le contrôle des produits aquatiques provenant des activités de pêche importés au Vietnam par des porte-conteneurs.

La partie vietnamienne a informé la partie de la CE du rythme de déploiement de la gestion des navires de pêche hauturière et des activités des navires dans les ports, et de la surveillance de la production de pêche dans les ports, de la mise en œuvre du Plan de protection des pêches de capture et des ressources aquatiques, du plan de gestion des pêches, du travail de traçabilité pour s’assurer que les expéditions exportées vers le marché européen sont légales, et de l’application de la loi en mettant l’accent sur la sanction des navires violant les eaux étrangères et la création d’une base de données sur le traitement de ces violations du niveau central au niveau local.

Selon Nguyên Quang Hung, les deux parties sont pour l’essentiel parvenues à un accord sur les questions discutées et la DG-MARE a également approuvé le travail effectué par le Vietnam.

La CE a suggéré que le Vietnam prenne des mesures plus strictes pour lutter contre la pêche illégale et mettre un terme aux bateaux de pêche violant les eaux étrangères, ainsi que pour gérer les navires de pêche qui perdent la connexion VMS, a-t-il déclaré.

Le MARD et la DG-MARE doivent tenir un dialogue en ligne en septembre pour continuer à échanger et mettre à jour la mise en œuvre des recommandations avant que la CE n’envoie son équipe d’inspection au Vietnam pour examiner les efforts du pays en matière de prévention et de contrôle de la pêche INN en octobre. – VNA