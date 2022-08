Hanoi (VNA) – Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine au premier semestre 2022 ont atteint près de 87,3 milliards de dollars.

La Chine est le premier fournisseur en matières premières pour l'industrie textile du Vietnam. Photo: VNA





Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine au premier semestre 2022 ont atteint près de 87,3 milliards de dollars, dont 26,17 milliards d’exportations vietnamiennes, soit une hausse de 6,7% en un an. Le déficit commercial s’établit ainsi à près de 35 milliards de dollars.Le commerce entre le Vietnam et l’Asie en 6 mois a atteint 239,45 milliards de dollars ( 16,1%), continuant de représenter la proportion la plus élevée (64,5%) de la valeur totale d’import-export du pays. C’ets le commerce bilatéral avec la Chine qui arrive en tête.La Chine est le premier fournisseur en matières premières pour l’industrie textile du Vietnam, avec un chiffre d’affaires de 7,76 milliards de dollars ( 11,7% en un an) soit 53% du total.Les ordinateurs, produits électroniques et composants affichent la plus grande valeur d’importation en provenance de Chine, avec 12,5 milliards de dollars ( 29,3%). Les importations de machines-outils et pièces détachées ont atteint 11,9 milliards de dollars, les téléphones et accessoires, 4,2 milliards…En 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine s’étaient établis à 165,9 milliards de dollars ( 24,6%), dont 56 milliards d’exportations vietnamiennes ( 14,5%).Les importations vietnamiennes en provenance de Chine représentaient 33,1% des importations totales du Vietnam. Le déficit commercial du Vietnam vis-à-vis de la Chine s’est élevé à 53,9 milliards de dollars ( 52,7%). - CPV/VNA