Hanoï (VNA) - Les fortes fluctuations du marché pétrolier mondial ont fait que les importations vietnamiennes d’essence et de diesel ont continué de croître en 2022.

En 2022, les entreprises nationales ont importé 8,87 millions de tonnes de carburants . Photo: baocongthuong



Selon le Département général des Douanes, en décembre 2022, le pays a importé 944.000 tonnes de carburant, d'une valeur de 823 millions de dollars, en hausse de 22,3% en volume et de 10,9% en valeur par rapport à novembre.



En 2022, les entreprises nationales ont importé 8,87 millions de tonnes de carburants, notamment essence et diesel, pour une valeur de 8,97 milliards de dollars, soit +27,7% en volume et +118,5% par rapport à 2021.



La République de Corée, Singapour et la Malaisie ont été les premiers fournisseurs.



Évaluant la situation du marché pétrolier en 2022, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a admis : «2022 fut une année particulièrement difficile pour le marché intérieur du pétrole. Les prix du pétrole ont flambé sur le marché domestique du fait qu’ils ont subi des conséquences des fluctuations des prix sur le marché mondial, en particulier le conflit russo-ukrainien et les sanctions contre la Russie ont provoqué une crise de l'approvisionnement en pétrole à l'échelle mondiale. À certains moments, il y a eu une pénurie provisoire d'essence dans certaines localités».



Selon lui, suivant les directives du gouvernement, le ministère de l'Industrie et du Commerce a proposé des solutions pour assurer l'approvisionnement en pétrole/essence dans le pays, permettant à partir de la mi-novembre 2022 de stabiliser le marché intérieur du pétrole, d'assurer l'approvisionnement, répondant pleinement et rapidement à la demande au service de la production et de la consommation des habitants et des entreprises.



«En 2023, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de diriger et d'exhorter les entreprises à appliquer strictement le plan d'importation supplémentaire assigné, en vue d’assurer un approvisionnement continu du marché intérieur», a déclaré Nguyen Hong Dien. -CPV/VNA