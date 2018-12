Tokyo (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Japon a présenté l’Ordre du Travail de première classe du président au Centre national de la santé mondiale et de la médecine (NCGM) au Japon, lors d’une cérémonie tenue mardi 4 décembre.

Lors de la cérémonie de remise de l’Ordre du Travail de première classe au NCGM, le 4 décembre. Photo : VNA

Cette distinction honorifique a été décernée en reconnaissance des contributions du NCGM à la protection du bien-être du peuple vietnamien et des hauts dirigeants vietnamiens. Également à cette occasion, trois personnes travaillant au NCGM se sont vu décerner les Ordres du Travail de deuxième classe et six autres, les Ordres du Travail de troisième classe.S’exprimant lors de la cérémonie, Norihiko Kokudo, chef du NCGM, a déclaré que c’était un grand honneur pour son établissement de recevoir cette distinction honorifique.Il a déclaré que, pendant près de trois décennies de coopération, le NCGM avait toujours considéré le Vietnam comme son partenaire international le plus important. Le NCGM prévoit de promouvoir une collaboration complète avec la partie vietnamienne dans plus de domaines en dehors des soins de santé.Depuis 1990, le NCGM, sous l’autorité du ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être, soutient le Vietnam par le biais de programmes financés par ce ministère et d’autres projets de l’Agence japonaise de coopération internationale et de l’Organisation mondiale de la santé.Le NCGM a envoyé 810 experts au Vietnam et reçu 648 Vietnamiens à des fins d’éducation et de recherche. Le centre a signé un protocole d’accord de coopération avec les hôpitaux Bach Mai à Hanoi et Cho Rây à Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’avec le Comité des soins de santé des fonctionnaires de l’État. –VNA