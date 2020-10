Le Vietnam arrive à la 12e place des 26 pays et territoires sondés dans le dernier classement des puissances asiatiques publié par l’Institut australien pour la politique internationale Lowy. Photo : internet

Sydney (VNA) - Le Vietnam arrive à la 12e place des 26 pays et territoires sondés dans le dernier classement des puissances asiatiques publié le 19 octobre par l’Institut australien pour la politique internationale Lowy (Asia Power Index).

Ainsi, le Vietnam a connu une progression d’une place par rapport à 2019, ce grâce à l’amélioration de l’indice des influences diplomatiques avec un bond de trois places par rapport à l’an dernier.

Le Vietnam a participé efficacement aux forums et initiatives commerciaux régionaux, tels que les négociations de l'accord de Partenariat économique intégral régional (RCEP) et la promotion de l’Accord global et progressif de Partenariat transpacifique (CPTPP).

Comme l’an dernier, les cinq premières places reviennent toujours, dans l'ordre, aux États-Unis, à la Chine, au Japon, à l'Inde et à la Russie.-VNA