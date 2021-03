La Swiss-Vietnamese Business Gateway (SVBG), une organisation à but non lucratif basée à Lausanne, en Suisse, a vu le jour le 28 février lors d’une cérémonie organisée par l’ambassade du Vietnam en Suisse.

Le gouvernement a donné son feu vert à un certain nombre de projets de zones industrielles (ZI) dans la province de Nghe An (Centre) et dans les provinces de Nam Dinh et Vinh Phuc (Nord).