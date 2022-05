Hanoi (VNA) – Selon l'indice de redressement Covid-19 - Covid-19 Recovery Index de Nikkei, le Vietnam a gagné 30 places pour s'établir à la 62e, à égalité avec le Japon et Singapour.

Photo: Doanhnghiephoinhap

L'indice de redressement Covid-19 de Nikkei évalue les pays et les régions en termes de gestion des maladies, de déploiement des vaccins et de flexibilité sociale (liberté de circulation).Selon Nikkei Asia, le Vietnam a gagné 30 places pour s'établir à la 62e, à égalité avec le Japon et Singapour.Auparavant, le Vietnam avait grimpé de 28 places à la 90e dans l'indice de redressement Covid-19 publié par Nikkei en janvier 2022 grâce à son taux de vaccination parmi les meilleurs au monde et à de bons signes pour l'ouverture du tourisme.Nikkei a déclaré que bien que le Vietnam doive encore enregistrer un niveau d'infection élevé, grâce à son fort taux de vaccination, la vie socio-économique du pays revient progressivement à la normale. – CPV/VNA