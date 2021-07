Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien a promulgué la Résolution 68 concernant les allocations versées aux travailleurs et employeurs impactés par la pandémie de Covid-19. Ce n’est pas la première fois que les autorités débloquent des aides financières en faveur des victimes de la crise sanitaire mais cette fois-ci, le gouvernement a décidé d’agir le plus rapidement possible.

Apparue à la fin du mois d’avril dernier, la quatrième vague de contamination met en péril la vie de millions de travailleurs et perturbe les activités de nombreuses entreprises. Afin de soutenir les régions qui peinent à endiguer l’épidémie, le gouvernement a adopté la résolution 68 qui autorise de débloquer la somme de 1,13 milliard de dollars pour venir en aide aux salariés et aux employeurs impactés par la crise sanitaire et énonce 12 mesures d’assistance dont sept concernent les salariés et cinq les employeurs.

Les nouveautés

L’application de la résolution a été simplifiée et le périmètre des bénéficiaires a été élargi. Il inclut désormais tous les travailleurs couverts par une assurance sociale dont le contrat a été suspendu ou qui ont été ou seront mis en chômage partiel pendant au moins 15 jours, entre le 1er mai et le 31 décembre 2021. Les salariées enceintes, ou élevant seule un enfant mineur ou ayant adopté un enfant bénéficieront d’une allocation supplémentaire. La résolution prévoit aussi la prise en charge des frais de repas des salariés infectés au SARS-CoV-2 ou placés en quarantaine préventive.

La résolution stipule également que le taux de cotisation concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles est réduit.

«La quatrième vague frappe durement les salariés travaillant dans les parcs industriels et les zones franches ou dans les provinces et villes où la densité de la population est élevée. L’application de la Résolution numéro 68 arrive à point nommé et permet d’épauler les travailleurs et employeurs en difficulté. Elle profite aussi aux travailleurs indépendants qui pourront recevoir une allocation minimale mensuelle de près de 65 dollars. Les localités sont habilitées à décider du niveau d’aide qu’elles souhaitent allouer aux travailleurs et aux employeurs en fonction de leur situation», a précisé le vice-ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales Lê Van Thanh.

«Nous sommes ravis que le Vietnam ait promulgué cette résolution. La pandémie évoluant de manière imprévisible, le gouvernement a fait preuve d’une grande clairvoyance. Il s’agit d’un point positif. Cette résolution s’applique aux salariés, mais également aux travailleurs indépendants et à plusieurs groupes vulnérables. Les aides versées aideront les habitants à subvenir à leurs besoins et leur permettront de continuer à consommer. C’est quelque chose de très important pour l’économie», a indiqué André Gama, chargé du programme de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail au Vietnam.

Rapide, pertinent et efficace

Le montant des aides d’État sera débloqué en urgence, a affirmé le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung. En ce qui concerne l’assistance apportée aux entreprises et aux petits commerçants, la banque des Politiques sociales a désormais l’obligation d’étudier les demandes de prêts dans un délai maximal de sept jours.

«Nous expliquons aux emprunteurs les modalités des prêts. Nous prêtons aux employeurs des fonds pour leur permettre de payer les salaires de leurs employés. Nos filiales sont prêtes à mettre en œuvre les dispositions de la Résolution numéro 68 concernant les prêts», a déclaré le directeur général de ladite banque Huynh Van Thuân.

Par ces aides, le gouvernement entend accompagner et soutenir les personnes et les entreprises en situation de fragilité. Le décaissement de 1,13 milliard de dollars permettra de stabiliser la vie des habitants et d’assurer la croissance économique pendant le semestre à venir. -VOV/VNA