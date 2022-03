Le port Nam Hai Dinh Vu, dans la ville portuaire de Hai Phong au Nord.

Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Après les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la pandémie, le marché de la logistique est de nouveau très actif. De nombreux investisseurs étrangers injectent activement des capitaux sur le marché vietnamien, certains projets pouvant atteindre des milliards de dollars.



Lors d’une visite des centres de logistique dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord), en mai 2020, les experts ont choisi leur première destination : la zone industrielle Dinh Vu. Ils étaient agréablement surpris de voir la transformation - en seulement quelques années -, d’une presqu'île vierge aux milliers de roseaux en une zone logistique opérationnelle. Le directeur général du groupe Sao Do, Nguyên Thành Phuong, investisseur de la zone industrielle Nam Dinh Vu, s’étendant sur 1,329 ha, a fait savoir qu’il s'agit d'un parc industriel général ayant de nombreux avantages pour attirer les investissements.



Le Nord Vietnam, un nouvel eldorado



Le parc industriel de Nam Dinh Vu et en particulier le port de Nam Dinh Vu sont situés dans un endroit favorable à la formation d’un grand centre logistique à Hai Phong, a déclaré Nguyên Thành Phuong. Et d’ajouter : "le développement de la logistique est une tendance inévitable dans le monde entier et actuellement, au Vietnam, la place du développement de cette industrie est très grande".



En tant que fournisseur de services logistiques au sein du parc industriel de Dinh Vu, Piyush Rathore - directeur général de la Compagnie par actions Transworld QBV ICD a indiqué : "Notre entreprise voit comme très prometteur le marché du Nord, surtout depuis que le marché de la logistique dans le Sud a atteint une certaine saturation".



"L'industrie de la logistique au Vietnam connaîtra un grand développement à l'avenir, les investisseurs étrangers augmenteront les capitaux qui afflueront sur le marché vietnamien de la logistique pour saisir les opportunités de développement après la pandémie", poursuit M. Piyush Rathore.



L’avis du PDG de Transworld QBV ICD s’avère juste. Ces derniers temps, de nombreux investisseurs étrangers injectent activement des capitaux sur le marché vietnamien, dans l'espoir de faire du Vietnam un centre logistique de premier plan.



Par exemple, le 26 février dernier, CapitaLand Development (CLD), la branche de promotion immobilière du groupe CapitaLand, a signé un protocole d'accord en matière d'investissement avec le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord) pour un montant d’investissement d’un milliard d’USD.



Selon Ronald Tay, chef de CLD (Vietnam), cet accord de coopération définira l'orientation du premier projet de logistique urbaine-industrielle de CLD au Vietnam : "Le projet d'un parc éco-industriel, d'une zone logistique moderne et d'une zone urbaine intelligente à l'échelle de plus de 400 hectares à Bac Giang sera un facteur synergique dans la formation d'un réseau de chaîne d'approvisionnement flexible pour cette région économique importante du Nord. Le projet devrait créer des opportunités d'emploi pour plus de 20.000 travailleurs locaux, apportant une contribution importante à l'amélioration de la vie des habitants de la province de Bac Giang".



Le directeur des opérations de Best Express Vietnam, Delvin Fan, a déclaré avoir investi 20 millions d’USD dans la construction de centres de tri de fret à Bac Ninh (Nord) et à Cu Chi (Hô Chi Minh-Ville), qui sont aujourd’hui deux des sites les plus importants en Asie du Sud-Est de ce groupe. Il est prévu qu'en 2022, cette entreprise de livraison investisse un montant supplémentaire de 3 millions d’USD pour augmenter les moyens de transport et ouvrir 1.500 antennes dans tout le pays.



Le 24 février dernier, SEA Logistic Partners a lancé le projet SLP Park Xuyên A (district de Duc Hoa, province de Long An, Sud) pour approvisionner des entrepôts, qui devrait être achevés au premier trimestre 2023, avec une superficie totale à louer d'environ 84.000 m2.



Une bonne position géo-économique





L'import-export et la logistique du Vietnam sont actuellement parmi les moteurs principaux du développement du pays.

Photo : VNA

Selon des experts, les investisseurs étrangers continuent d'injecter des capitaux dans le marché de la logistique du Vietnam pour rattraper le changement de chaîne d'approvisionnement qui fait du Vietnam le centre logistique du monde, pas seulement pour le transport intérieur.



Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département d’import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce), a déclaré que le Viet Nam se trouve dans une des zones de développement les plus dynamiques du monde, où les flux de marchandises sont très concentrés et les échanges sont très forts. Le pays dispose ainsi d'un fort avantage géo-économique pour promouvoir la production, l'exportation et les services de logistique. Toujours selon Trân Thanh Hai, l'import-export et la logistique du Vietnam sont actuellement parmi les moteurs principaux du développement du pays. Ces deux secteurs promettent une croissance forte et durable et feront certainement du Vietnam le principal atelier du monde dans les années à venir.



Partageant le même avis, la directrice du Bureau de promotion du commerce extérieur de Thaïlande à Hô Chi Minh Ville, Supaporn Sukmak, a déclaré que l’un des grands avantages du Vietnam tient aussi dans sa main d’œuvre jeune et nombreuse. Selon Mme Supaporn, la demande en entrepôts au Vietnam augmente pour les marchandises d'importation et d'exportation. La pénurie de conteneurs et de navires due à la crise de la chaîne d'approvisionnement a créé un fort impact sur le fret international, augmentant le besoin de stockage.



Selon le rapport 2021 sur le marché de la logistique au Vietnam du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam abrite plus de 30.000 prestataires de services logistiques. Parmi ces derniers, les entreprises fournisseuses d’entrepôts et de transports représentent 33,26%. Les services d'entreposage sont ainsi l'un des segments clés des entreprises de logistique vietnamiennes.



"Les perspectives du secteur logistique au Vietnam sont très prometteuses. La preuve en est que de nombreux investissement y ont été effectués même pendant la période de pandémie. Au cours des deux dernières années, près de 3 milliards d’USD ont été investis dans le système d'entrepôts et les centres logistiques du pays. Cela montre que la transformation de la chaîne d'approvisionnement peut faire du Vietnam un nouveau centre logistique pour la région et le monde", a déclaré Mme Supaporn Sukmak.-CVN/VNA