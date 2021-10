Hanoi (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a fourni mardi 26 octobre à Hanoi des mises à jour sur les politiques consulaires lors d’une conférence avec les organes de représentation étrangers au Vietnam.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Tô Anh Dung (centre) lors de l’événement, le 26 octobre à Hanoi. Photo : VNA

L’événement qui s’est déroulé en deux séances en présentiel et en visioconférence, a réuni plus de 150 représentants des organes de représentation diplomatique, des consulats et organes de représentation des organisations internationales au Vietnam.

La conférence est destinée notamment à livrer des informations actualisées sur les ajustements politiques du Vietnam concernant les affaires consulaires dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Tô Anh Dung.

Elle offre également une occasion aux organes de représentation étrangers au Vietnam de présenter leurs opinions et suggestions au ministère des Affaires étrangères pour continuer à améliorer le mécanisme de coopération et de coordination avec eux dans les temps à venir, a-t-il indiqué.

Lors de la première séance, le ministère a fait le point sur les politiques et les lois du Vietnam, y compris les ajustements politiques relatifs au travail consulaire des organes de représentation diplomatique à Hanoi, des consulats à Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, notamment l’immigration, le séjour des étrangers, le visa vaccinal, la vaccination des étrangers contre le Covid-19.

Les participants à l’événement, le 26 octobre à Hanoi. Photo : VNA

Lors de la deuxième séance, avec comme thème : "La coordination dans le travail consulaire", les participants ont écouté les opinions des représentants de nombreux organes de représentation étrangers au Vietnam.

Les organes de représentation étrangers se sont particulièrement intéressés aux politiques vietnamiennes sur l’entrée des étrangers, la quarantaine après l’entrée, souhaitant s’échanger sur la reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux pour faciliter les déplacements internationaux.

Le ministère continuera à améliorer le mécanisme de coopération, de coordination entre les organes intéressés du Vietnam et les organes de représentation étrangers afin d’approfondir les relations de coopération, notamment consulaire, entre le Vietnam et d’autres pays et territoires. – VNA