Hanoi (VNA) - Le Vietnam est classé 16e parmi 20 pays avec la plus belle architecturec compilée par Insider Monkey, un site Web financier qui se concentre sur les marchés financiers, les fonds spéculatifs et le commerce.

Opéra de Hanoi. Source: chinhphu.vn

"Le style colonial français est le style architectural courant au Vietnam. Il se reflète également dans les bâtiments gouvernementaux de Hanoi, notamment le Palais présidentiel, achevé en 1906, et l’Opéra de Hanoi", écrit le site Web.

Le classement a été établi sur la base d’analyses et de données publiées par divers sites Web traitant de voyages et d’architecture.

Ils comprenaient l’article de Conde Nast Traveler "Les 20 meilleures villes du monde pour les amateurs d’architecture", les "Meilleures villes d’architecture" de Travel Channel, "Les meilleures destinations pour les amoureux d’architecture" de The Roam Wild, "10 villes pour les passionnés d’architecture" de Suitcase Magazine et le Top 10 des pays avec la meilleure architecture.

Les pays ont été classés en fonction du nombre de fois où leurs villes ont été répertoriées dans les sources susmentionnées.

En tête de liste se trouvent les États-Unis, suivis de l’Italie, des Émirats arabes unis (EAU), de l’Espagne et de la Grèce.

Selon le site Web, les États-Unis ont le plus grand nombre de villes reconnues pour leur architecture. Miami Beach est connue pour sa plus grande collection d’architecture Art déco tandis que Columbus dans l’Indiana, classé au sixième rang du pays en matière d’innovation et de design architecturaux, abrite au moins 70 bâtiments conçus par des architectes modernes dans les années 1950 et 1960.

L’Empire State Building, Gateway Arch, le Denver Art Museum, le Hoover Dam et le Washington Monument sont quelques-uns des monuments architecturaux des États-Unis, a-t-il ajouté. – VNA