Hanoi (VNA) - Le Vietnam est fier d’être membre de la communauté francophone et chérit toujours la coopération et la solidarité avec les autres pays membres et partenaires, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt lors de la célébration officielle de la Journée internationale de la Francophonie. (20 mars), vendredi 17 mars à Hanoi.

L’ambassadeur du Canada au Vietnam et président du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF), Shawn Steil, lors de l’événement, à Hanoi, le 17 mars. Photo: VNA

Dans son allocution, le responsable a exprimé sa joie devant les activités diverses et significatives organisées à travers le Vietnam pour marquer cet événement.



Sur le thème "321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels", cette édition vise à célébrer la création culturelle francophone, sa diversité, mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne : sa "découvrabilité".



En effet, le principe de diversité culturelle et linguistique, cher à l'espace francophone, est aujourd'hui questionné par l'impact du numérique. Des millions de francophones peuplent le monde : ce sont autant de personnes en quête de contenus sur internet en langue française.