Photo : VNA

Lors de la réception, le chef de la Commission lao des relations extérieures, Somdy Bounkhoun, a déclaré que le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PRPL avaient partagé une origine et une mission historique de mener des habitants dans les luttes pour la libération nationale et la cause de la construction nationale. Il s'est réjoui du développement de la coopération et de l'amitié entre les deux Partis, États et peuples.Le Parti, l'État et le peuple lao déploieront tous les efforts pour consolider et resserrer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux parties, a-t-il promis.L'ambassadeur Nguyen Ba Hung a exprimé sa conviction que sous la direction du PRPL, le peuple lao récoltera de plus grandes réalisations dans la construction et le développement nationaux.Il a également affirmé que le Vietnam a toujours préservé et cultivé la relation bilatérale.Sous la direction du PCV et du PRPL, les deux pays surmonteront ensemble les défis et atteindront leurs objectifs de développement socio-économique, a-t-il estimé. - VNA