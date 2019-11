Le chargé d’affaires de l'ambassade du Vietnam au Laos, Nguyen Thanh Tung (2e, droite), offre une corbeille de fleurs au vice-président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos, Somphone Sichaleun. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) – Une délégation de l'ambassade et des organes auprès de l'ambassade du Vietnam au Laos s'est rendue le 27 novembre au ministère laotien des Affaires étrangères et à la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) pour adresser les félicitations à l'occasion du 44e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre).

Le chargé d’affaires de l'ambassade du Vietnam au Laos, Nguyen Thanh Tung, à la tête de la délégation vietnamienne, a remis la lettre de félicitations du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh au ministre laotien des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith ; et le message de félicitations de Hoang Binh Quan, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), au président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL Sounthone Xayachack.

Nguyen Thanh Tung s’est félicité de grands acquis du Parti, du gouvernement et du peuple laotiens dans l’œuvre d’édification et de développement du pays lors de ces 44 dernières années. Il s’est réjoui du développement heureux de la coopération entre le Vietnam et le Laos, apportant de grands intérêts aux habitants des deux pays.

Le ministre laotien des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith et le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL Sounthone Xayachack ont affirmé que le Parti, l’Etat et le peuple laotiens reconnaissaient toujours le soutien fidèle, grand, opportune et précieux accordé par le Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens à l’œuvre de libération, d’édification et de développement du Laos.

Appréciant le développement vigoureux de l’économie vietnamienne, ils se sont déclarés convaincus que fort de ses riches expériences en matière d’organisation de grands événements, le Vietnam assumerait bien le poste de présidence de l’ASEAN en 2020, ajoutant que le Laos ferait tout son possible pour soutenir le Vietnam.

Ils se sont engagés à coordonner étroitement avec la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, le ministère vietnamien des Affaires étrangères et l’ambassade du Vietnam au Laos pour bien préparer les visites des dirigeants des deux pays dans les temps à venir. -VNA