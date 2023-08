La première session de la 7e Assemblée nationale du Cambodge tenue le 21 août à Phnom Penh. Photo: AFP/VNA



Hanoi (VNA) - A l'occasion de la création de la 7e Assemblée nationale et du nouveau gouvernement (7e mandat) au Cambodge, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le chef de l’organe législatif Vuong Dinh Huê ont envoyé ce mardi 22 août des lettres de félicitations à leurs homologues cambodgiens, respectivement Hun Manet et Khuon Sodary.

Dans leur lettre, les dirigeants vietnamiens se sont déclarés convaincus que sous la direction du nouveau Premier ministre et nouveau président de l’Assemblée nationale, le Cambodge continuerait à obtenir de nombreux acquis dans le processus d’édification d'un pays de paix, stable et prospère, ainsi que jouerait un rôle croissant dans la région et dans le monde.

Les dirigeants vietnamiens estiment également que les relations de bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale à long terme entre le Vietnam et le Cambodge continueraient d'être consolidées et développées, pour l'intérêt commun, contribuant activement à la communauté de l'ASEAN, pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a aussi envoyé une lettre de félicitations au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Sok Chenda Sophea. -VNA