L’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève.



Genève (VNA) – Lors de la récente réunion spéciale du Conseil général de l’OMC sur la nomination du nouveau directeur général de cette organisation, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a affirmé que le Vietnam soutenait et félicitait Mme Ngozi Okonjo-Iweala pour sa nomination à ce poste.



L’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, a souligné que le Vietnam travaillerait en étroite collaboration avec Mme Okonjo-Iweala. Elle s’est déclarée convaincue que Mme Okonjo-Iweala possédait toutes les qualités nécessaires, en particulier la capacité de diriger l'OMC dans cette période difficile, pour atteindre les objectifs du système commercial multilatéral, au bénéfice de tous les membres.



La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala deviendra la première femme et la première Africaine à la tête de l'OMC. Elle prendra ses fonctions le 1er mars et son mandat, renouvelable, expirera le 31 août 2025. -VNA