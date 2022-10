La nouvelle Première ministre La nouvelle Première ministre italie nne, Giorgia Meloni. Photo: AFP/VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé semedi 22 octobre ses félicitations à Giorgia Meloni à l’occasion sa prise de fonction en tant que Première ministre italienne.



Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a envoyé son message de félicitations à Ignazio La Russa et à Lorenzo Fontana, à l’occasion de leur élection aux postes respectifs de président du Sénat italien et de la Chambre des députés du parlement italien.



Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a adressé son message de félicitations à Antonio Tajani, à l’occasion de sa prise de fonction comme ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.



Le Vietnam et l’Italie ont établi leurs relations diplomatiques le 23 mars 1973. Les deux pays ont signé le 21 janvier 2013 une "Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique", contribuant à promouvoir le développement des relations bilatérales dans tous les domaines.



Le commerce bilatéral a enregistré des résultats très positifs. En 2021, malgré l’épidémie de Covid-19, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 5,6 milliards de dollars, en hausse de 20% en rythme annuel.



Actuellement, l’Italie est le quatrième partenaire commercial du Vietnam dans l’Union européenne (UE). –VNA