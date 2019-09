Hanoi (VNA) – Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc ont adressé leurs félicitations à leurs homologues chinois à l’occasion de la 70e Fête nationale chinoise.

Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong (à droite) et son homologue Xi Jinping en novembre 2017. Source: tuoitre.vn

Le Vietnam félicite la Chine pour ses grandes réalisations au cours des 70 dernières années, en particulier après plus de 40 ans d’ouverture et de réforme et souhaite que le peuple chinois continue à obtenir de plus grandes réalisations dans l’œuvre de réforme et d’ouverture, faisant de la Chine un pays socialiste moderne, prospère, démocratique, civilisé et harmonieux et belle qui contribue substantiellement à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région et du monde, ont-ils dit.Les plus hauts dirigeants vietnamiens ont souligné que la tradition d’amitié de longue date entre les peuples des deux pays constitue un bien précieux pour les deux nations qui doit être respectée et préservée, et qu’elle constitue une base solide pour le développement des relations bilatérales ces nombreuses dernières années et dans les années à venir.Le Parti communiste du Vietnam, l’État et le peuple vietnamien gardent toujours à l’esprit le précieux soutien et l’assistance du Parti communiste chinois, de l’État et du peuple chinois dans la lutte révolutionnaire et la libération nationale du peuple vietnamien, ont-ils affirmé.Le Vietnam attache une grande importance au partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine, et souhaite travailler avec la Chine pour continuer à renforcer la tradition de voisinage amical, approfondir les domaines de coopération mutuellement avantageux, contrôler et traiter de manière adéquate les problèmes en suspens sur la base du respect des intérêts légitimes de l’un et de l’autre, conformément au droit international, répondant aux intérêts fondamentaux et à long terme des deux pays et de leurs peuples et contribuant positivement à la paix, à la stabilité et à la prospérité commune de la région et du monde.