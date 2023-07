Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et le président Vo Van Thuong ont envoyé mercredi 26 juillet des messages de félicitations au premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez à l’occasion du 70e anniversaire de l'attaque de la caserne Moncada (26 juillet 1953-2022).

Vestige de la caserne Moncada. Photo: VNA

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également adressé ses félicitations à son homologue cubain Manuel Marrero Cruz, et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a télégraphié un message de félicitations au président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba et du Conseil d’Etat de Cuba, Esteban Lazo Hernández.Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a adressé ses félicitations à son homologue cubain Bruno Rodriguez Parrilla.La caserne Moncada doit son nom à Guillermon Moncada, un héros de la guerre d’ndépendance contre l’Espagne. Menée par un groupe de révolutionnaires dirigés par le jeune Fidel Castro avait prit place le 26 juillet 1953 et cette date avait marqué le début de la lutte pour l’indépendance et la liberté de la nation cubaine. – VNA