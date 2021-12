La communauté internationale reconnaît les efforts du Vietnam pour assurer la santé, la vie et le bien-être de sa population pendant la pandémie. Photo:nhanquyenvn.org

Hanoï (VNA) - La politique cohérente du Vietnam en matière de protection et de promotion des droits de l'homme a été clairement démontrée dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui pose des défis sans précédent aux efforts de protection des droits de l'homme dans le monde.

Lors de la rencontre en novembre dernier avec le président Nguyen Xuan Phuc, Tatiana Valovaya, directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève (Suisse) a apprécié la détermination et les efforts du Vietnam pour protéger droits de l’homme et dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Plus tôt, lors de la Conférence internationale de consultation tenue en octobre sur le projet de rapport à mi-parcours du Vietnam sur la mise en œuvre volontaire des recommandations dans le cadre du 3e Cycle de l’Examen périodique universel (EPU), le coordonnateur résident par intérim des Nations Unies au Vietnam, Kidong Park a également apprécié les engagements et efforts du Vietnam dans la promotion et la protection des droits de l’homme.

Le taux moyen de ménages démunis issus de minorités ethniques au Vietnam a diminué de 4 % par an. Photo: VNA

L'évaluation des représentants de l'ONU ci-dessus montre que la communauté internationale reconnaît les efforts du Vietnam pour assurer la santé, la vie et le bien-être de sa population pendant la pandémie, tout en promouvant un développement durable et inclusif, avec l'objectif primordial de « personne n'est laissé pour compte ».

Le gouvernement vietnamien a publié la Résolution 128/NQ-CP sur "l'adaptation sûr, flexible et le contrôle efficace du COVID-19". Après près de 2 mois de mise en œuvre de la résolution, la situation épidémique au Vietnam a été maîtrisée à l'échelle nationale. L'économie s'est progressivement relancée, aidant ainsi la vie des gens à revenir progressivement à la normale. Le paquet de soutien de 26.000 milliards de dongs, destiné aux employés et aux employeurs impactés par la pandémie, a considérablement contribué à garantir le bien-être social.

Les efforts du Vietnam pour garantir les droits de l'homme pendant la pandémie sont également mis en évidence à travers la mise en œuvre drastique et synchronique de la stratégie vaccinale, don la diplomatie vaccinale est considérée comme la clé et la vaccination gratuite pour l'ensemble de la population, comme l’objectif majeur.

Prélèvement des échantillons pour les tests de dépistage au coronavirus. Photo: VNA

Selon un sondage d'opinion mené par l’Institut d'études de marché Latana pour évaluer la satisfaction de la population à l'égard de la réponse au COVID-19 des gouvernements dans 52 pays, les Vietnamiens ont la plus grande confiance avec 96% des répondants se déclarant satisfaits.

Le Vietnam s'efforce également de mettre en œuvre efficacement les ODD des Nations Unies afin de promouvoir les droits de l'homme. Terence D.Jones du Bureau de représentation du PNUD au Vietnam a affirmé que le pays figurait parmi les trois premiers groupes de pays au monde avec les progrès les plus rapides dans la mise en œuvre des ODD et que le Vietnam était très bien placé en Asie en termes de progrès général dans la mise en œuvre des ODD.

La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), Armida Salsiah Alisjabana, a également hautement apprécié les réalisations du Vietnam dans la mise en œuvre des ODD, en particulier les résultats remarquables en matière de réduction durable de la pauvreté, le taux de pauvreté passant de 9,88 % en 2015 à 2,75 % en 2020 et le taux moyen de ménages pauvres issus de minorités ethniques diminuant de 4 % par an.

Le Vietnam met en œuvre drastique et synchronique la stratégie vaccinale dans laquelle la diplomatie vaccinale est considérée comme la clé et la vaccination gratuite pour l'ensemble de la population, comme l’objectif majeur. Photo: VNA

Une autre réalisation remarquable du Vietnam est la garantie des droits de l'homme dans le contexte du changement climatique. Lors de sa 47e session ordinaire tenue en juillet dernier, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (UNHRC) a approuvé la résolution sur le changement climatique et les droits de l'homme, co-présidée par le Vietnam, le Bangladesh et rédigée et proposée par les Philippines. La résolution se concentre sur la garantie des droits des groupes vulnérables, en particulier les personnes handicapées et âgées.

La directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève, Tatiana Valovaya, a souligné que le Vietnam était un pays en développement mais le pays avait montré un rôle de premier plan et était devenu un exemplaire dans la lutte contre le changement climatique.

En particulier, cette année, pour la première fois, le Vietnam a élaboré le rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre volontaire des recommandations dans le cadre du 3e Cycle de l’Examen périodique universel (EPU) pour le soumettre à l'UNHRC.

L'économie s'est progressivement relancée, aidant ainsi la vie des gens à revenir progressivement à la normale. Photo: VNA

La représentante en chef adjointe du PNUD au Vietnam, Diana Torres, a déclaré que le rapport avait reflété les progrès remarquables du Vietnam dans la garantie des droits économiques et sociaux ainsi que dans la promotion de la protection sociale, de la couverture de l'assurance maladie, de l'éradication de la faim, de la réduction de la pauvreté et de l'égalité des sexes. Selon elle, l'élaboration de ce rapport est un effort positif visant à démontrer l'engagement du Vietnam envers les questions liées à la promotion des droits de l’homme au niveau international.

La promotion et la protection des droits de l'homme est la plus haute priorité, le but final et la force du développement durable du Vietnam. Les efforts du Parti et de l'État vietnamiens sont exprimés via sa politique cohérente en la matière, assurant que ses citoyens jouissent des droits fondamentaux, en particulier dans le contexte de la pandémie du COVID-19 et du changement climatique. -VNA