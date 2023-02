Rome (VNA) – La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, institution nationale de promotion italienne, le groupe d’assurance et de produits financiers SACE, et la Confédération générale de l’industrie italienne (Confindustria), ont souligné que le Vietnam faisait partie de leurs priorités stratégiques.

Photo d'illustration: VNA

Lors d’une récente rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, Pasquale Salzano - président de Simest, directeur général en charge des affaires européennes et internationales de la CDP, a affirmé que le Vietnam figure sur la liste des priorités stratégiques de l’établissement de crédit Simest.Jusqu’à présent, Simest relevant de la CDP a achevé la mise en place d’une plate-forme reliant les petites et moyennes entreprises italiennes au Vietnam et annoncera cette plate-forme cette année.Ale Alessandra Ricci, PDG du groupe SACE, a également déclaré que le Vietnam est un pays cible dans la liste stratégique de ce groupe.Actuellement, les entreprises vietnamiennes répertoriées par le groupe SACE comme garantie prioritaire opèrent dans les domaines de l’alimentation et des boissons, de l’énergie et de l’ingénierie mécanique, avec un capital de garantie total pouvant atteindre 1,3 milliard d’euros.Plus récemment, la société Nutifood basée à Hô Chi Minh-Ville a déboursé plusieurs millions d’euros de prêts garantis par SACE.De son côté, Barbara Beltrame Giacomello, vice-présidente chargée des affaires internationales de la Confindustria, a déclaré que de plus en plus d’entreprises italiennes s’intéressent au marché vietnamien. Donc, la Confindustria se concentrera davantage sur le marché vietnamien en tant que focus en Asie.L’ambassadeur Duong Hai Hung s’est dit ravi du fait que les principales agences et organisations italiennes accordent toutes au Vietnam une position centrale et prioritaire dans leurs plans opérationnels à travers le monde, en particulier dans la région de l’Asie.Il leur a suggéré aux agences et organisations italiennes de renforcer le lien avec les organisations, les entreprises et les localités du Vietnam, contribuant à promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement afin d’atteindre les objectifs fixés par les dirigeants des deux pays. -VNA