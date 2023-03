Hanoi (VNA) - Le Vietnam attache de l’importance au développement des relations avec la République de Corée et souhaite approfondir davantage le partenariat stratégique intégral avec ce pays d’Asie du Nord-Est, a déclaré lundi 13 mars le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai, à l’ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Oh Young-ju.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai et l’ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Oh Young-ju. Photo: VNA

Recevant la diplomate sud-coréenne à Hanoi, Nguyên Duc Hai a souligné le bon développement des relations bilatérales, affirmant que la confiance politique entre les deux pays a été continuellement renforcée et que les deux parties ont maintenu l’échange régulier de délégations à tous les niveaux. .Il a fait l’éloge de la visite au Vietnam du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée Kim Jin-pyo en janvier, qui a ouvert des activités substantielles et efficaces entre les deux pays en 2023.Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam s’est dit satisfait de voir que les autorités sud-coréennes attachent toujours une grande importance au développement des relations bilatérales et considèrent le Vietnam comme un partenaire clé dans la mise en œuvre de la stratégie Indo-Pacifique et de l’Initiative de solidarité République de Corée-ASEAN.En ce qui concerne la coopération économique, il a suggéré que l’ambassadrice Oh Young-ju continue de soutenir et d’inciter les entreprises sud-coréennes à investir et à développer leurs activités dans les domaines correspondant aux avantages de la République de Corée et aux besoins du Vietnam, notamment les technologies numériques, les énergies renouvelables, les industries auxiliaires, l’industrie des semi-conducteurs et l’agriculture de haute qualitéIl a également hautement apprécié le rôle du Groupe parlementaire d’amitié dans les relations entre les Assemblées nationales des deux pays, exprimant son espoir que les deux organes législatifs renforceront davantage la confiance politique et maintiendront l’échange de délégations de haut niveau; et partageront des expériences en matière d’Assemblée nationale électronique, du commerce électronique, de la gestion des prix et des appels d’offres, ainsi que des finances et de la gestion.Pour sa part, l’ambassadrice Oh Young-ju a déclaré que depuis l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral en 2022, les relations bilatérales se sont continuellement développées dans tous les domaines, la coopération parlementaire jouant un rôle pionnier.Les dirigeants sud-coréens ont toujours affirmé leur importance et leur désir de promouvoir le partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée dans les temps à venir, a-t-elle déclaré, ajoutant que l’ambassade s’efforcera d’agir comme un pont pour promouvoir la coopération entre les Assemblées nationales des deux pays.Elle a exprimé l’espoir que l’Assemblée nationale du Vietnam continuera de soutenir et d’envisager de supprimer les difficultés et les obstacles, facilitant ainsi l’expansion des investissements et des activités des entreprises sud-coréennes au Vietnam, contribuant ainsi à resserrer les liens entre les deux pays.La République de Corée reste le premier investisseur étranger au Vietnam avec un investissement total de 82,2 milliards de dollars. Elle demeure le deuxième partenaire du Vietnam dans la coopération au développement, le tourisme et le travail, et le troisième dans le commerce avec des échanges bilatéraux de 88 milliards de dollars en 2022. – VNA