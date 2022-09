Washington (VNA) - Des représentants de l'administration américaine, du Congrès américain, du corps diplomatique, des organisations internationales et non gouvernementales, des milieux d'affaires, des agences et des Vietnamiens ont assisté le 16 septembre à Washington, aux États-Unis, à la cérémonie marquant le 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Nguyen Quoc Dung. Source : baochinhphu.vn

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Nguyen Quoc Dung a affirmé qu'après deux ans de la pandémie de COVID-19, l'économie vietnamien restait stable, le pays avait également renforcé son amitié et sa coopération étroite avec des partenaires du monde entier, notamment les États-Unis.



Passant en revue les résultats obtenus dans les relations entre le Vietnam et les partenaires américains, le diplomate vietnamien a insisté sur les jalons montrant l'intégralité de la coopération bilatérale, dans toutes les activités internationales, en particulier des efforts conjoints visant à contrôler la pandémie.

L'ambassadeur a remercié et apprécié le soutien de l'administration américaine dans la fourniture d'un grand nombre de vaccins et d'équipements médicaux au Vietnam en vue de contrôler la pandémie.

Selon lui, la visite et la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet spécial États-Unis-ASEAN en mai dernier ont manifesté des points positifs dans les relations entre les États-Unis et l'ASEAN, et celles entre le Vietnam et les États-Unis.

A cette occasion, Nguyen Quoc Dung a abordé les grands événements prévus en 2023, dont les activités marquant le 10e anniversaire du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Présent à l'événement, le secrétaire d'Etat adjoint américain chargé des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique Daniel Kritenbrink a exprimé son plaisir devant le développement de la coopération bilatérale ces dernières années dans divers domaines, soulignant que les États-Unis sont le plus grand marché d'exportation du Vietnam.



Il a également rappelé le 9e Dialogue Vietnam-États-Unis sur l'Asie-Pacifique le mois dernier, au cours duquel les deux parties avaient discuté de nombreuses questions internationales, régionales et bilatérales importantes.



Les participants ont souhaité que la coopération multiforme entre le Vietnam et les États-Unis, et les partenaires internationaux soit de plus en plus développée et remporte plus de succès. -VNA