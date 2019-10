Hanoi VNA) - Le gouvernement vietnamien salue toujours et travaille pour éliminer les obstables pour les investisseurs étrangers, y compris américains, a déclaré lundi 28 octobre le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh avec la délégation américaine. Photo : VNA

Recevant le président et directeur général de l’Asia Group, Kurt Campbell, ancien secrétaire d’État adjoint américain, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a espéré que les entreprises américaines renforceront leur présence au Vietnam, en particulier dans le domaine de l’entrepreneuriat.Le Vietnam apprécie toujours les relations de coopération avec les Etats-Unis, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux partieont déjà établi leur partenariat intégral et célébreront le 25e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2020.Le dirigeant vietnamien a mis l’accent sur les efforts déployés par le Vietnam pour améliorer la balance commerciale entre les deux pays, souhaitant que les deux parties favorisent les échanges bilatéraux dans les temps à venir.Le Vietnam est actuellement le 27e importateur et le 16e partenaire commercial des Etats-Unis, a-t-il ajouté.Kurt Campbell a pour sa part fait savoir qu’il dirige une délégation d’entreprises américaines au Vietnam afin d’étudier les opportunités de coopération et d’investissement dans le pays.Dans le même temps, les membres de la délégation ont indiqué qu’ils soutiennent la coopération entre les deux pays et expriment leur intérêt pour investir dans divers domaines au Vietnam.A cette occasion, les deux parties ont discuté de questions régionales et internationales d’intérêt commun. – VNA