Hanoi (VNA) - Le gouvernement vietnamien soutient et crée toujours des conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes et russes de renforcer leur coopération, a déclaré mercredi 11 décembre le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung serre la main de l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin Vukov. Photo : VNA

En recevant l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin Vukov, le dirigeant vietnamien a exprimé son espoir qu’une série d’initiatives d’investissement et de commerce seront menées entre les deux parties, aidant à développer le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie de manière plus approfondie et plus efficace.Il s’est réjoui du partenariat fructueux, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.Le Vietnam est devenu le plus grand partenaire commercial de la Russie dans l’ASEAN, le commerce bilatéral ayant atteint 4,5 milliards de dollars en 2018, en hausse de 30% par rapport à l’année précédente, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un large éventail d’activités ont été organisées pendant l’Année du Vietnam en Russie et l’Année de la Russie au Vietnam en 2019-2020.Afin de faire en sorte que la coopération bilatérale se développe au même niveau que le potentiel des deux nations, les deux gouvernements et les ministères et secteurs compétents des deux parties doivent prendre des mesures drastiques pour supprimer les barrières non tarifaires aux importations et aux exportations, en particulier les produits agricoles, aquatiques, produits textiles et d’habillement, et chaussures, a-t-il indiqué.En outre, ils devraient travailler ensemble pour assurer la mise en œuvre effective du procès-verbal de la 22e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie sur la coopération économique, commerciale et scientifico-technique, ainsi que des accords conclus entre des dirigeants de haut niveau des deux pays.Le diplomate russe a pour sa part salué les visites en Russie de hauts dirigeants vietnamiens, notamment ceux du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan.Il a affirmé qu’il mettra tout en œuvre pour renforcer les liens de coopération bilatéraux, notamment en matière d’économie, de commerce et d’investissement.De nombreux investisseurs russes ont été impressionnés par l’environnement des affaires sain au Vietnam, a-t-il déclaré, soulignant que les deux parties disposent d’un énorme potentiel pour étendre la coopération et les investissements dans les domaines du pétrole et du gaz, du gaz liquéfié et de l’électrification. – VNA