Quang Ninh (VNA) - Pour la première fois, des litchis frais vietnamiens ont été exportés vers la Chine via le poste-frontière international de Mong Cai dans la province de Quang Ninh.

Premier lot de litchi frais exporté vers la Chine via le poste-frontière international de Mong Cai. Photo: nongnghiep.vn

Il s’agit d’un bon signe pour l’importation et l’exportation de produits agricoles au poste-frontière international de Mong Cai, s’est félicitée la cheffe du comité de gestion du poste-frontière international de Mong Cai, Trân Bich Ngoc.Le premier lot de litchi frais de 64,7 tonnes d’une valeur de près de 600 millions de dôngs (25.688 dollars), a été livré à la partie chinoise le 9 juillet.Récemment, la Chine a repris l’importation de produits agricoles vietnamiens.Au cours du premier semestre 2022, plus de 270.000 tonnes de marchandises d’une valeur de plus de 1,4 milliard de dollars ont franchi les postes-frontières de la ville de Mong Cai, qui borde la Chine.En conséquence, la ville a perçu 558,64 milliards de dôngs pour le budget de l’État, soit une augmentation de 24,14% par rapport à la même période de l’an dernier.La ville prévoit de maintenir les échanges et les discussions avec les autorités de la ville chinoise de Dongxing sur les mesures de prévention des épidémies afin de créer la confiance et de renforcer la coopération en facilitant les activités d’importation et d’exportation à travers les postes-frontières entre les deux pays. – VNA