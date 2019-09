Hanoi (VNA) - Les exportations vietnamiennes ont atteint près de 170 milliards de dollars au cours des huit derniers mois, soit une augmentation de 7,3% par rapport à l’an dernier, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

En 2018, le pays a compté 9 groupes de produits exportés d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars. Photo: NDEL

Grâce aux contributions du groupe de téléphones mobiles et d’accessoires, le pays a dégagé un excédent commercial de 1,7 milliard de dollars en août, ce qui a porté l’excédent commercial de janvier à août à 3,4 milliards de dollars.Les États-Unis restaiebt le principal importateur du Vietnam, achetant des biens d’une valeur de 38,6 milliards de dollars, en hausse de 25,3% sur un an.Ils sont talonnés par l’UE, la Chine et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), avec respectivement 27,7 milliards de dollars, 23,8 milliards de dollars et 17,3 milliards de dollars.Au cours des huit derniers mois, le pays a dépensé 166,58 milliards de dollars en importations, soit une augmentation de 8,5% par rapport à la même période de l’an dernier.Selon les experts, les entreprises doivent profiter des avantages des accords de libre-échange signés par le Vietnam et veiller à ce que les réglementations relatives à l’origine des marchandises soient respectées pour bénéficier des préférences tarifaires.Le ministère de l’Industrie et du Commerce a demandé à son département d’import-export d’élaborer des scénarios d’importation et d’exportation pour les marchés et les secteurs, afin de définir les mesures appropriées pour promouvoir les exportations.-VNA