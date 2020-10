Hanoi (VNA) – Les exportations vietnamiennes de manioc et de produits dérivés au cours des neuf premiers mois de 2020 sont estimées à 1,94 million de tonnes et 685 millions de dollars, en hausse respectivement de 12,1% et 1,7% sur un an, selon le Département de la transformation et du développement des marchés des produits agricoles (ministère de l’Agriculture et du Développement rural).

Récolte du manioc dans la commune de Suoi Da, district de Duong Minh Chau, province de Tây Ninh. Photo: tintucnongnghiep.com

En termes de structure par produit, ces 9 derniers mois, 488.000 tonnes de chips de manioc ont été exportées, pour 110 millions de dollars ( 81% en volume et 90% en valeur). Le prix à l’exportation était en moyenne à 226 dollars/tonne ( 5%).



Les exportations d’amidon de manioc 2020 sont estimées à 1,45 million de tonnes pour une valeur de 573 millions de dollars (-1% en valeur et -7% en valeur). Prix moyen à l’exportation : 395 dollars/tonne (-7%).



La Chine demeure le principal débouché ces 8 premiers mois de 2020 avec 1,58 million de tonnes et 547 millions de dollars ( 14,8% en volume et 1,6% en valeur). Taïwan (Chine) et la Malaisie ont augmenté fortement leurs importations de manioc et produits dérivés du Vietnam, avec une croissance respective de 27% et de 11,7%. – CPV/VNA



