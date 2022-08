New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente au Vietnam auprès de l’ONU, a eu le 9 août, une séance de travail avec M. Robert McCooey, vice-président chargé du développement commercial en Amérique latine et en Asie - Pacifique du groupe Nasdaq Corporation.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente au Vietnam auprès de l’ONU. Photo : VNA

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a affirmé que le Vietnam était déterminé à un développement durable et disposerait d'un environnement d'investissement attractif dans la région. Le pays souhaite attirer de grandes entreprises américaines pour coopérer et investir dans les domaines des technologies de l'information, des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la santé, l'éducation, la finance, l'immobilier et d'autres domaines d'intérêt commun.

L'ambassadeur a suggéré que le Nasdaq présente des investisseurs américains réputés et expérimentés dans les domaines ci-dessus, en donnant la priorité aux domaines qui contribuent à la mise en œuvre des engagements du Vietnam lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

L'ambassadeur vietnamien a affirmé que la Mission vietnamienne auprès de l'ONU est prête à coopérer avec Nasdaq pour promouvoir l'organisation de réunions d'affaires et de séminaires, notamment à l'occasion de visites de travail de délégations vietnamiennes de haut rang à New York.

M. M. Robert McCooey a déclaré que l'environnement d'investissement du Vietnam présente un net avantage concurrentiel dans la région grâce à sa politique de réponse flexible à la pandémie de COVID-19 et à son système juridique stable.

Il s'est dit prêt à coopérer avec la mission vietnamienne pour présenter des opportunités commerciales au Vietnam aux investisseurs américains intéressés.

Le Nasdaq Composite est le plus grand et le plus célèbre marché boursier du secteur de la technologie aux États-Unis en termes de nombre de sociétés cotées en bourse. Le nom Nasdaq est l’acronyme de National Association of Securities Dealers Automated Quotations.

Le Nasdaq est une place boursière relativement jeune vu qu’il n’a vu le jour qu’en 1971 par la National Association of Securities Dealers (NASD), connue aujourd’hui sous le nom de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Le Nasdaq a été lancé le 8 janvier 1971 et a rapidement contribué à réduire le spread entre le prix de l’offre et le prix de la demande sur le marché. Au départ, le Nasdaq était plutôt délaissé par les courtiers car celui-ci réduisait leur bénéfice. - VNA