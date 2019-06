Nguyen Van Binh, président de la Commission économique du Comité central du Parti, et Virginia Foote, coprésidente du VBF. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Nguyen Van Binh, président de la Commission économique du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a apprécié la coopération et les contributions du Forum d’affaires du Vietnam (VBF), en particulier ses recommandations politiques et son partage d’expériences en matière de développement économique et énergétique.

En recevant le 25 juin à Hanoï une délégation du groupe de travail sur l’électricité et l’énergie, conduite par la coprésidente du VBF, Virginia Foote, Nguyen Van Binh a déclaré être prêt à écouter et étudier les suggestions du VBF concernant l’élaboration de politiques en matière de développement énergétique.



Affirmant la priorité stratégique du Vietnam pour le développement de l’énergie durable, Nguyen Van Binh s’est engagé à favoriser la participation des multinationales et du secteur privé à des projets d’énergies renouvelables au Vietnam.

Les résultats des discussions et les recommandations du VBF fourniront une référence importante aux dirigeants vietnamiens pour leur permettre de décider des stratégies et politiques énergétiques nationales, a-t-il ajouté.

Virginia Foote, pour sa part, a informé des résultats de la mise en œuvre des recommandations lancées par le VBF lors de sa conférence à la fin 2018, et de ses nouvelles suggestions.



Les deux parties ont partagé leurs expériences en matière d’achat d’énergies renouvelables au Vietnam et à d’autres pays.



Le VBF a formulé des recommandations sur les politiques et les cadres juridiques visant à éliminer les obstacles et à développer le marché des énergies propres et renouvelables au Vietnam, y compris les énergies éolienne, solaire et de la biomasse.



Il a également suggéré des solutions d’économie d’énergie et des mesures visant à renforcer la participation du secteur privé dans ce domaine.-VNA